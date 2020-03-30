Калужские школы возобновили работу в дистанционном режиме

Калужские школы после каникул возобновили работу в дистанционном режиме. Как сообщается на сайте Министерства образования и науки региона, речь идет только об учениках выпускных классов. Консультации и подготовительные занятия к итоговой аттестации будут проводиться в таком режиме до 5 апреля, уточняет ГТРК "Калуга".

Как известно, студенты и учащиеся техникумов уже находятся на особом режиме обучения. Все дошкольные учреждения в регионе закрыты. Правда, в детсадах останутся дежурные группы — не больше 12 человек в каждой. Таков приказ Министерства образования региона. В группах будут находиться дети, чьи родители продолжат работу вне дома.

Естественно, сохранится ставший уже привычным утренний фильтр: проверка температуры. Во всех садах усилены дезинфекционные меры. Отменены занятия в бассейне и общая зарядка, рассказала Наталья Ванюшкина, заведующая детсадом в Обнинске. Пока планируется, что через неделю, с 6 апреля детские сады вернутся к своему обычному режиму.

Как сообщили сегодня утром, анализ на коронавирус еще у одного калужанина, вернувшегося из-за границы и находящегоя на карантине, оказался положительным. Об этом рассказал и.о. губернатора региона Владислав Шапша. Официально подтверждено три случая заражения, причем, один больной уже выздоровел. На карантине в инфекционной больнице сейчас 37 пациентов. Под домашним наблюдением - 2091 человек. Снято с наблюдения после завершения карантина 1134 граждан.