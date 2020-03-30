В Москве задержали фейковый автомобиль "Отдела по борьбе с коронавирусом"

Машина с нанесенной на кузов цветографической схемой несуществующего ведомства была задержана после того, как сотрудники ГИБДД обнаружили в интернете ее фотографии. За водителем, как оказалось, числился целый букет нарушений.

И речь в этом случае идет не только о наклейках "Отдел по борьбе с коронавирусом" и Covid19-control, которые в ГИБДД посчитали имитирующими раскраску автомобилей спецслужб. "Коронавирусная" Lada была оснащена нестандартными световыми приборами и тонировкой, не укладывающейся в нормативы. Фотографии этой "Лады" АвтоВести нашли в инстаграме.

Фото: instagram.com/zhukovclub

Управлял экстравагантным автомобилем 25-летний владелец, предъявивший инспекторам ГИБДД водительское удостоверение, числившееся утраченным. Как сообщают "РИА Новости", удостоверение у него изъяли в присутствии понятых.

"По результатам проверки инспекторами в отношении водителя составлены семь постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.3, частями 1, 3 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, частью 2 статьи 12.25, а также частью 1 статьи 12.37 КоАП РФ. Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно", - заявила агентству официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Стоит отметить, что вышеперечисленные статьи предусматривают ответственность за управление автомобилем без документов и при наличии технических ограничений, за езду с непристегнутым ремнем безопасности, за невыполнение требования об остановке, а также за отсутствие полиса ОСАГО. Самое серьезное наказание, которое грозит юмористу - лишение прав на срок от 6 месяцев до года.