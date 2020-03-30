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Коронавирус 11 минут назад

30 марта 202012:33

Бурятский предприниматель раздаст 120 тысяч одноразовых масок

Предприниматель из Бурятии, который сам проходит лечение от коронавируса в инфекционной больнице, организовал благотворительную акцию. На свои деньги он закупил 120 тысяч одноразовых медицинских масок для тех, кто не успел их купить, передает ГТРК "Бурятия".

Известно, что средства индивидуальной защиты доставят в Улан-Удэ самолетом из Москвы. На следующей неделе маски поступят в Минсоцзащиты, после чего их распределят между многодетными семьями и выдадут другим социально незащищенным слоям населения.

Текст: ГТРК "Бурятия"

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