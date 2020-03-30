Собянин: контроль в Москве будет ужесточаться каждый день

Контроль за соблюдением карантина будет ежедневно ужесточаться столичными властями. В конце недели ожидается внедрение информационной системы, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Мэр подчеркнул, что такие меры пришлось принять, так как около 20% жителей Москвы проигнорировали призывы о самоизоляции.

По словам Собянина, система позволит полностью контролировать передвижения граждан в условиях эпидемии коронавируса и бороться с нарушениями, передает "Интерфакс".

"Ждем также принятия федерального закона, позволяющего более активно работать по данному вопросу", — добавил мэр.

Как сообщалось ранее, с 30 марта в Москве и Подмосковье введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики COVID-19.