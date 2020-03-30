Вести.net: в США стали анализировать перемещения граждан при помощи смартфонов

Власти США начали следить за перемещениями американцев через смартфоны, чтобы остановить распространение эпидемии коронавируса. Газета The Wall Street Journal пишет, что информацию правительство получает не от операторов связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях. Эта информация обезличена, власти видят только маршрут перемещения человека, у них нет данных ни о нем самом, ни о его телефоне.

Информация помогает чиновникам понять, где люди все еще собираются в значительных количествах и, таким образом, рискуют распространить коронавирус, насколько хорошо они выполняют предписания по пребыванию дома. По данным газеты, перемещения людей отслеживаются в 500 наиболее крупных городах и пока на базе собранной таким образом информации рассматриваются такие варианты по сдерживанию вируса, как например адресно отговаривать людей, не желающих оставаться дома от посещения парков и торговых центров.

Правда это приложение разрушает всю завесу анонимности собранных данных, что предсказуемо влечет за собой недовольство граждан. Так чиновники рискуют получить обвинения в злоупотреблении личной информацией. Надо сказать, что две недели назад аналогичные меры по ограничению распространения COVID-19 начала использовать служба безопасности Израиля. И, как заявлено, там технология отслеживания будет использоваться, только для оповещения граждан о потенциальном заражении вирусом. В России, как следует из указа на сайте Правительства России, Минкомсвязь тоже занимается разработкой системы для отслеживания граждан, контактировавших с больными COVID-19.

Как нельзя кстати вышла рекомендация ВОЗ, которая советует играть в компьютерные игры и не выходить на улицу. ВОЗ и индустрия видеоигр объединились в рекламную кампанию #PlayApartTogether, которая рекомендует социальное дистанцирование в реальности и огромное количество специальных мероприятий в самых популярных играх мира. К компании присоединились такие крупные бренды как Activision, Blizzard, Riot Games, Zynga и другие, в чьи игры играют миллионы пользователей по всему миру. Интересно, что инициатором рекламной кампании и создания специального хэштега выступила именно ВОЗ, которая в прошлом году назвала увлечение компьютерными играми психическим расстройством, а теперь рекомендует гейминг в качестве борьбы с пандемией коронавируса.