Минздрав: 32 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В 65 российских регионах зарегистрировано 1534 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, почти 1100 зараженных — это те, кто вернулся в Россию из других стран. Остальные заразились от них при контактах.

"25% — это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", — пояснила Анна Попова, передает телеканал "Россия 24".

В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в тяжелом состоянии находятся 32 заболевших коронавирусом в 18 регионах.

При этом он подчеркнул, что показатели общей смертности за 13 недель 2020 года находятся ниже показателей предыдущего года, в том числе с учетом показателей смертности и заболеваемости от внебольничных пневмоний.

"По сравнению с предыдущим годом показатели смертности ниже почти на 9%", — указал министр.