"Четыре года откладывал". Тарасов подарил жене на день рождения Porsche

Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко на день рождения люксовый спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

"Еще один год выдался местами изматывающим (серьезные испытания у любимого), но в целом – волшебным, ведь мы были всегда вместе – физически и духовно, – написала Костенко в Instagram под фотографией своего нового автомобиля.

"Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!" – написала в комментариях alexpavlova_love. "Очень долго откладывал, четыре года", – парировал футболист.

Напомним, в феврале экс-полузащитник сборной России и московского "Локомотива" подписал контракт с казанским "Рубином", а через некоторое время 32-летний футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный срок.