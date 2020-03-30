30 марта 202013:21 Олег Пакшин

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

30 марта в 21:00 на телеканале "Россия 1" смотрите премьеру новой остросюжетной мелодрамы с детективным сюжетом "Паромщица". Это история молодой девушки, которая перебирается в небольшой городок с мужем и ребенком, чтобы начать новую жизнь. Но неожиданная трагедия перечеркивает все их планы. Главную героиню обвиняют в убийстве человека.

Казалось, для счастья у нее было все: любящий муж, красивый и воспитанный ребенок, шикарный дом и многообещающие перспективы. Получив образование в Москве и вернувшись в родной Излучинск, Надя стала уважаемым человеком - главным экологом в природном заповеднике. Но идиллия продлилась недолго. Встреча с седым паромщиком не подарила надежду, как в известной песне, а оборвала все мечты.

- Паром заводи!

- По инструкции паромная переправа ночью закрыта! Все!

- Да ты с ума что ль сошел?! У меня отец умирает, я сама!

 

Мелодрама вмиг станет драмой и остросюжетным детективом. Зритель в вместе с героями начнет распутывать клубок загадок и тайн, которыми, как речным туманом, окутано все, что произошло в тот вечер на пароме.

- Титова, свидание закончилось!

- Лева, ты хотя бы мне веришь?

- Надя, мы делаем все возможное.

"Человек, который будет смотреть этот сериал, увидит себя в этих героях. Потому что все очень близко и выдумка, и жизнь, у соседей, сверху-снизу и так далее. Вот увидеть это и понять, что нет, я в эту сторону не пойду. Или же провести работу над ошибками", — говорит актер Александр Ратников. 

Главной героине придется променять зоолабораторию на тюремную камеру, пройти через предательство и лицемерие самых близких людей. Потерять семью и обрести настоящую дружбу. И все-таки докопаться до истины - кто же так жестоко ее подставил и почему.

"Если произойдет подключение к моей героине, то дальше уже неважно, куда она попадет, неважно проходил ли через это человек, который смотрит нашу историю, просто он будет за нее переживать, - уверена актриса Глафира Тарханова. - За меня вот тут девчонки-гримеры переживают, когда меня бьют. Они говорят: "Мы хотели дать сдачи!". Так что значит все хорошо, значит все правильно!"

Что поможет Надежде не потерять веру в себя за решеткой и не потеряться выйдя на свободу? Как побороть презрение и ненависть целого города и, главное, как вернуть сына?

- Ты все равно проиграешь!

- Это мы еще посмотрим!

Посмотрим дома вместе со всей страной. Большая телепремьера захватывающей и трагической истории "Паромщица" в 21-00 только на канале "Россия 1". 

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