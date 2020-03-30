Князь Монако выздоравливает от коронавируса в своем дворце

Заболевший коронавирусом князь Монако Альбер II в эфире телеканала TF1 сообщил о том, что он чувствует себя лучше и начинает "видеть свет в конце туннеля".

При этом он сообщил, что все еще немного кашляет, но в остальном чувствует себя хорошо.

Князь Монако стал первым главой государства, объявившим о том, что он заболел COVID-19. При этом Альбер II отметил, что даже не думал скрывать положительный результат теста на коронавирус.

"Объявить об этом в открытую было естественным для меня, я всегда действовал так", — сказал он.

О диагнозе князя Монако стало известно 19 марта. Он стал первым главой государства, заразившимся новым коронавирусом, передает "Интефакс".

Ранее Альбер II рассказал, что его супруга и близнецы находятся в загородном поместье в Рок-Ажеле, а он — на карантине в княжеском дворце, и там же продолжает работать.