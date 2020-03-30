Ростех: на счету Су-57 уже тысячи испытательных полетов

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил тысячи испытательных полетов. Машина будет передана военным согласно контракту, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Что касается инцидента в конце 2019 года, когда разбился первый серийный истребитель, то всегда есть риски, пояснил представитель компании. Так как самолет абсолютно новый, сложный, высокотехнологичный, и он проходит самые жесткие испытания. В итоге даже результаты расследования аварии помогают сделать Су-57 еще совершеннее.

Напомним, в 2018 году Министерство обороны РФ заключило первый контракт на 15 истребителей Су-57. Через год военное ведомство заказало еще 76 самолетов. Первые боевые машины ожидаются в войсках в 2020 году.

Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения: он построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности, оснащен современной электроникой и системами вооружения, способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.