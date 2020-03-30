В США разрешили лечить от COVID-19 кровью выздоровевших

В США одобрено использование плазмы крови выздоровевших людей как лекарства от коронавируса SARS-CoV-2. Но подобное средство может быть использовано, только когда жизнь пациента находится под угрозой.

Напомним, что в крови перенесших инфекцию людей содержатся антитела против неё. Они могут помочь в лечении новых пациентов, но эффективность и безопасность подобного метода для лечения заболевания COVID-19 всё ещё исследуется.

Несколько дней назад Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) опубликовало правила применения этого вида лечения. В документе подчёркивается, что клинические испытания подобного лечения всё ещё не завершены. Но, учитывая чрезвычайную ситуацию в стране, агентство приняло решение использовать его в качестве средства последней надежды.

Показанием для переливания плазмы крови может быть только угрожающее жизни состояние пациента. Подобными симптомами является, например, частота дыхания более 30 раз в минуту, или уровень кислорода в крови менее 94% от нормального. Разумеется, специальный тест также должен подтвердить инфицирование пациента SARS-CoV-2.

Врач должен получить разрешение от FDA на лечение конкретного больного переливанием плазмы. Запрос можно отправить по электронной почте и получить ответ в течение 4-8 часов. Если состояние пациента не оставляет на это времени, разрешение можно получить в устной форме по телефону.

Конечно, определённые требования предъявляются и к донору. Должно быть установлено, что он был инфицирован коронавирусом. В течение 14 дней до сдачи плазмы у него не должно наблюдаться никаких симптомов заболевания. Более того, нужно подтвердить с помощью теста, что человек больше не является носителем SARS-CoV-2. Плазму следует брать лишь у тех, кто удовлетворяет всем требованиям к донорам крови.

Напомним, что лечение COVID-19 плазмой крови уже применялось в Китае и недавно было одобрено для использования в Израиле.

Ранее тот же метод использовался для борьбы с SARS-CoV-1 (возбудителем атипичной пневмонии) и другими патогенами.

Также переливанием крови врачи лечили "испанку". По данным современных метаанализов, подобная терапия в некоторых случаях сокращала смертность на 75%. Впрочем, она наиболее эффективна на ранних стадиях течения болезни. FDA же, напротив, на сегодняшний день разрешает использовать этот метод, только когда больной уже находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, что лучшее средство не пострадать от нынешней пандемии - не допустить заражения. Поэтому самое важное сейчас - соблюдать карантинные меры.

Самая лучшая тактика в перспективе - дождаться появления вакцины от SARS-CoV-2. Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что клинические испытания вакцины от коронавируса начались в США. В России прототипы вакцины также разрабатываются и тестируются, однако, согласно некоторым данным, столь необходимое средство борьбы с коронавирусом нового типа вряд ли стоит ожидать ранее 2021 года.