Замминистра здравоохранения России: во время самоизоляции надо больше ходить

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал россиянам, как лучше проводить время во время самоизоляции. Нужно больше ходит по дому, стоять, а не сидеть, даже во время чтения или игр. Можно ходить по квартире во время разговора по телефону.

Салагай порекомендовал посмотреть в интернете курсы по физической активности и делать упражнения в течение дня. Также он посоветовал не забывать о правильном питании — есть побольше овощей и фруктов, пить воду, а не сладкие напитки, сократить употребление соли, сахара и жиров.

"Глубокое дыхание и подобные простые техники расслабления позволяют оставаться спокойным и сконцентрированным для того, чтобы сделать что-то полезное и интеллектуальное", - сказал Салагай.

Ранее правительство одобрило ужесточение наказание за нарушение карантина. Михаил Мишустин подчеркнул, что самое главное сейчас — работать на опережение. С 30 марта в стране началась нерабочая неделя.