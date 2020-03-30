Правительство может начать продавать драгметаллы и камни из Госфонда для покрытия дефицита бюджета

Правительство может получить право увеличить в 2020 г. объем продаж драгметаллов и камней из Госфонда для покрытия дефицита бюджета, который может возникнуть на фоне борьбы с коронавирусом и проведения мероприятий по устранению последствий.

В нынешней редакции бюджета предусмотрена продажа драгметаллов и камней из Госфонда на 6,5 млрд руб., закупки — до 10,5 млрд руб. Гохран последние годы в основном продавал из Госфонда алмазы, а закупал золото, сообщает "Интерфакс". Объемы продаж и закупок в 2020 г. власти не раскрывают.

Между тем замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что Гохран намерен продавать золото. Продавать необходимо что-то ходовое и востребованное, а алмазы не входят в эту группу товаров.

Решение по объемам продаж пока не принято, речь идет о том, чтобы дать правительству "гипотетическую возможность" продавать, пояснил Моисеев. Не совсем понятно, как может развиваться ситуация, поэтому правительство должно получить такое право.

Что касается закупок ценностей в Госфонд, то власти обсуждают такую возможность, решение также не принято.