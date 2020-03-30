В Испании запретили публично прощаться с покойниками

Испанское министерство здравоохранения запретило публичные церемонии прощания с покойными. Такие меры ведомство вынуждено было принять из-за распространения коронавируса COVID-19, передает РИА Новости.

Власти подчеркивают, что ограничение распространяется на все церемонии прощания, а не только прощания с теме, кто скончался из-за коронавируса.

"Запрещены церемонии прощания у гроба во всех учреждениях, государственных или частных, а также в частных домах, – говорится в постановлении министерства. – Откладывается проведение религиозных обрядов или гражданских церемоний до окончания режима повышенной готовности".

Согласно документу, присутствовать на похоронах или при процедуре кремации тела могут не более троих родственников покойного. При этом они должны выдерживать дистанцию между друг другом.

Кроме того, постановление запрещает любые манипуляции с телами умерших от коронавируса.

В Испании сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка среди всех европейских стран после Италии. По данным на 29 марта, в Испании из-за коронавируса умерли 6,5 тысячи человек, заразились почти 79 тысяч. В стране до 11 апреля действует режим повышенной готовности.

Как 29 марта писало испанское издание The Local, за сутки в стране от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались 832 человека. При этом вылечились чуть более 14 тысяч заразившихся.