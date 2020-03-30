Оперштаб: в России от коронавируса погибли 9 человек

В Псковской области умер один пациент с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщает оперативный штаб, число летальных исходов от коронавируса возросло в России до девяти.

По состоянию на 30 марта общее число заболевших COVID-19 выросло за последние сутки на 302. Всего в стране 1836 заболевших в 71 регионе. При этом большинство диагнозов поставлены в Москве и Подмосковье. Полностью выздоровели и выписались из больниц 66 человек.

Кроме того, за сутки еще выписаны двое пациентов в Калининградской и Мурманской областях.