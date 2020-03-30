Побороть тревогу и стресс: советы психолога людям на карантине

В последнее время увеличилось количество обращений на телефоны доверия и от взрослых, и от детей. Они жалуются на страхи, тревогу и растерянность из-за ситуации с коронавирусом и вынужденной самоизоляцией.

Тем, кто сидит дома на карантине или работает удаленно, руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета (МГППУ) Олеся Вихристюк в эфире телеканала "Россия-24" дала ряд ценных советов.

Она отметила, что тревога – это нормальная реакция человека на сложную ситуацию, а основными провоцирующими факторами могут быть неопределенность, страх потери контроля за ситуацией и большой поток информации, который получает человек.

Однако если делать зарядку, планировать свой день и ограничить просмотр новостей, происходящее будет восприниматься легче.

По словам психолога, уровень тревоги можно снизить, если восстановить и удерживать контроль над теми сферами жизни, которые зависят от человека – например, планировать хотя бы ближайшие дни.

Что касается просмотра новостей, то тут надо постараться снизить поток поступающей информации: не смотреть их постоянно, а выбрать время и выбрать 1-2 источника, которым вы доверяете.

Снизят уровень стресса также домашняя работа и физические упражнения, творчество и хобби. Кроме того, говорит Вихристюк,

Кроме того, по ее словам, очень полезно вспомнить свой опыт выхода из сложных и кризисных ситуаций. "Вспомнить, что помогло человеку тогда и что может помочь сейчас", — пояснила психолог.

Кроме того, не стоит стесняться попросить о помощи, если это необходимо, и принять ее. Например, можно позвонить на горячую линию, на телефон доверия волонтеров-психологов или волонтеров-медиков.

А вот людям, склонным к паническим атакам, которые влияют на соматическое состояние, стоит обратиться к врачу.

Эта неделя объявлена президентом России не рабочей с целью остановить распространение новой коронавирусной инфекции, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что контроль за соблюдением карантина столичными властями будет ежедневно ужесточаться.

Людей призывают сидеть дома и без крайней необходимости не выходить из дома.