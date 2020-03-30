Мэр Казани попросил граждан ответственно отнестись к режиму самоизоляции. Его обращение опубликовано на портале мэрии города, передает ГТРК "Татарстан".

Ильсур Метшин подчеркнул, что нерабочая неделя организована властями с одной целью: приостановить распространение коронавируса. Сделать это можно, только соблюдая режим самоизоляции. Необходимо ограничить контакты, стараться свести к минимумы выходы на улицу.

Сейчас в республике все школьники переведены на дистанционное обучение, закрыты учреждения культуры и спортивные объекты. Большинство муниципальных услуг можно получить через интернет. Дополнительная дезинфекция проводится в общественном транспорте.

Не будьте легкомысленными, подумайте о своих пожилых родственниках, сказал мэр. В зоне риска — старшее поколение, и наша задача — помочь им, поддержать, подчеркнул он.

Сегодня стало известно, что резервный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирус открывается в Республиканской клинической больнице, сообщили в пресс-службе учреждения. Глава Минздрава РТ Марат Садыков поручил создать объект на базе корпуса травматологического центра РКБ. Все, кто лежал в травмацентре, продолжат лечение в основном корпусе больницы.