Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который раскритиковал ее за нарушение карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19.

Резцова сообщила, что ездит по гостям, вместе с родными гуляет по лесу под Владимиром, тем самым нарушает условия самоизоляции, на что Губерниев заявил, что ее позиция выглядит омерзительно.

"Высказывания Губерниева? Позвоните и спросите его, почему он так решил высказаться. Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар, – приводит слова Резцовой Sport24.ru. – Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми?"

По словам именитой биатлонистки, она всего лишь съездила к брату во Владимир: "Разве я преступление совершила? Теперь не выйти на улицу свежим воздухом подышать?", – подытожила Резцова.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 723 тысяч человек, из которых 34 тысячи скончались.