Клепач: не все страны смогут защитить свою экономику от падения

Многие страны не смогут защитить свои экономики от падения из-за пандемии, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на форуме "Следующие 20 лет".

Европейский центробанк и Федеральная резервная система (ФРС) США уже предложили рынку, бизнесу и населению ликивидность и выплаты на триллионы долларов для покрытия потерь. Центральные банки по всему миру также находятся в режиме "немедленного реагирования": ЦБ РФ, Банк Англии и Банк Японии запустили масштабные программы для увеличения объемов ликвидности в финансовой системе.

"Мало найдется стран, которые смогут защитить свою экономику от падения", — отметил он. Ожидается падение ВВП в Китае, страдает от карантина экономика США и стран еврозоны.

Рост ВВП в России в этом году из-за коронавируса может составить всего 0,1%.

Это скажется на росте глобальной экономики, который ранее ожидался на уровне 1,5-2%. "Даже полтора процента, или около двух, как раньше ожидали – с началом кризиса в мировой экономике это не рост, это рецессия", — подчеркнул Клепач.

За этим "стоит отрицательный рост в Японии, видимо, в Корее, где тоже серьезно пострадали от пандемии и сворачивании торговли с Китаем и других рынков. Это рецессия в Еврозоне, в которой падение ВВП будет больше, чем 1% — от 1,5% до 2% возможно. Это большой спад в Италии, Испании, в Германии, возможно, в Великобритании", — перечислил экономист.

По его оценке, "последствия для жизни людей, для жизни бизнеса, государств будут намного серьезнее", чем в предыдущий кризис, "здесь даже не так важно — масштабы спада будут больше или примерно такие же, как в кризис 2008-2009 годов".

В марте 2020 года агентство Fitch снизило прогноз роста ВВП России с 2% до 1% в текущем году, а мирового ВВП — с 2,5% до 1,3% из-за коронавируса и падения цены нефти.