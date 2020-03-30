Пьяный житель Подольска угнал карету скорой и протаранил машину полиции

Пьяный житель Подольска угнал карету скорой помощи и остался в ней отдыхать, но его быстро отыскали полицейские. Сдаваться без боя он не стал — протаранил патрульную машину и бросился бежать, однако его усилия оказались тщетны, и вскоре хулигана заковали в наручники, сообщает телеканал "360".

Служебную машину злоумышленник похитил в ночь на 30 марта из гаража Подольской подстанции скорой помощи. Далеко уезжать не стал — остановился в тупике и спокойно восседал в кабине. Но стоило только появиться стражам порядка, как мужчина преобразился — завел двигатель и задом ринулся на прорыв. Ему удалось помять капот, передний бампер и разбить фару патрульного автомобиля, но выстрелы по колесам усмирили нрав угонщика. Он покинул салон и бросился наутек, однако выпитое не позволило ему скрыться.

Станет ли он фигурантом уголовного дела, будет известно по результатам служебной проверки.