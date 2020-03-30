Власти выделят регионам 33,4 млрд рублей на создание новых койко-мест в больницах

Правительство выделит 77 регионам 33,5 млрд руб. для создания дополнительных инфекционных койко-мест в больницах. На эти деньги закупят также медицинское оборудование в соответствии с утвержденным перечнем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин, руководящий рабочей группой Госсовета, разъяснил это перечень руководителям регионов. В частности, почти 5,2 млрд руб. выделены на закупку автомобилей "Скорой помощи".

"Эти деньги уже в ближайшее время позволят нам поставить в регионы около 1,2 тыс. автомобилей", — пояснил Мишустин.