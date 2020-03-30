Коронавирус затормозит реформу техосмотра в России

Борьба с продажей диагностических карт вместо полноценного прохождения ТО должна была вступить в активную фазу в конце весны или начале лета. Однако сценарий, по которому старт реформы будет перенесен на неопределенный срок, уже прорабатывается заинтересованными ведомствами.

Минэкономики начало собирать мнения участников системы техосмотра на предмет перенесения сроков вступления в силу соответствующего закона. Об этом сообщает "Коммерсант", уточняя, что ведомство консультируется с операторами ТО, МВД, Минтрансом и Российским союзом автостраховщиков.

Как заявили источники издания, возможный перенос обосновывается необходимостью снижения нагрузки на бизнес с учетом нынешней экономической ситуации и минимизации контакта между людьми. О готовности поддержать идею сдвига уже заявили как в комитете Госдумы по транспорту и строительству, так и в РСА.

Страховщики попутно отметили, что подзаконные акты, регламентирующие нюансы реализации нововведений и требования к материально-технической базе, которые планировалось подготовить к 1 апреля, до сих пор не оформлены. А это означает, что если систему все же решат менять, операторам ТО придется подстраиваться под новые требования в сжатые сроки, что серьезно усугубит финансовую нагрузку.

Планируемая реформа предусматривает, в частности, необходимость фотофиксации процесса ТО с отправкой фотографий в единую информационную систему (и применением усиленной цифровой подписи), а также целый ряд новых штрафов как для операторов, так и для водителей, управляющих автомобилем, не прошедшим техосмотр.