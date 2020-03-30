Режим всеобщей самоизоляции в Москве и Подмосковье: как он выполняется и что нужно знать

В Москве и Подмосковье максимально усилены карантинные меры. С 30 марта для всех без исключения введен режим самоизоляции. Выходить из дома без крайней необходимости запрещено. Как складывается ситуация в городе?

На площади Тверская Застава у метро "Белорусская" обычно утром не протолкнуться. Сегодня народу даже меньше, чем в обычный выходной день. Из метро люди не идут плотным потоком или вереницей. То же самое — и в наземном общественном транспорте. Все, с кем удалось поговорить, заверили, что сегодня вышли на улицу исключительно для того, чтобы пойти на работу.

Введенный режим самоизоляции дал свои результаты: в выходные дни передвижений по Москве было на треть меньше. В Департаменте транспорта это связывают еще и с тем, общественный транспорт работал в режиме выходных. Парковки по-прежнему остаются платными.

Накануне вышло новое распоряжение о введении ограничений. В нем речь идет в том числе и том, что в ближайшее время передвижение по Москве будет возможно по пропускам. Вид, порядок выдачи и способ получения спецпропусков из пункта 9.3 указа будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.

Указ о самоизоляции для всех без исключения для профилактики распространения коронавируса COVID-19 был подписан накануне мэром Москвы Сергеем Собяниным, точно такие же меры были введены и в Подмосковье губернатором Андреем Воробьевым.