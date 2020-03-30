Везучий пешеход чудом пережил встречу с машиной на тротуаре в Калуге. Видео

В Сети появились кадры впечатляющей аварии, произошедшей в минувшую субботу, 28 марта, на пересечении улице Баррикад и Ленина в Калуге.

Водитель автомобиля Nissan попытался совершить левый поворот, однако не заметил встречную легковушку и врезался в нее. После удара машина вылетела за пределы проезжей части, сбила знак и едва не снесла пешехода, стоявшего на тротуаре.

По счастливой случайности, автомобиль едва задел женщину и просто сбил ее с ног. По предварительным данным, пешеход отделался испугом и ушибами.