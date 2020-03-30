Коронавирус спровоцировал рекордное снижение экономических настроений в еврозоне

Индекс экономических настроений в еврозоне продемонстрировал рекордное месячное снижение в марте в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал до 94,5 пункта со 103,4 пункта в феврале. Это наиболее резкое снижение индикатора с начала наблюдений в 1985 году. В результате индекс оказался на самом низком уровне с августа 2013 года.

Показатель настроений в сфере услуг упал с 11,1 до -2,2 пункта, что также стало наибольшим месячным снижением за всю историю наблюдений.

Ситуация также ухудшилась в промышленном секторе еврозоны, где индикатор настроений опустился с -6,2 до -10,8 пункта.

Индекс потребительского доверия в марте снизился с -6,6 до -11,6 пункта.

Индикатор настроений в сфере розничной торговли упал с -0,2 до -8,3 пункта.

Между тем, показатель настроений в строительном секторе снизился с 5,4 до 2,7 пункта.

Среди крупнейших экономик еврозоны Италия продемонстрировала самый резкий спад экономических настроений: индекс опустился со 101,3 до 83,7 пункта. В Германии индекс упал со 101,8 до 92 пунктов, во Франции — со 105,5 до 100,6, в Испании — со 102,7 до 99,3 пункта.

Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос ранее заявил, что последствия вспышки коронавируса приведут к рецессии в Европе, хотя во втором полугодии экономика региона должна продемонстрировать рост.