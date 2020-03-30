В столице дезинфицируют жилые дома, общественные пространства и транспорт

В Москве проводят масштабную дезинфекцию общественных пространств. Специальным раствором обрабатывают дороги, тротуары, парковки, дворовые территории, в том числе детские площадки. Трижды в день коммунальщики дезинфицируют все 500 подземных переходов и 140 надземных путепроводов.

Борьба с вирусом идет в жилых домах и общежитиях. В подъездах, где живут люди, находящиеся на самоизоляции, антисептиком протирают дверные ручки, почтовые ящики, кнопки лифтов, лестничные перила и поручни. Влажная уборка также теперь проводится чаще.

В московском метро проводят дезинфекцию вентиляционных шахт. Обработка с целью профилактики распространения коронавируса COVID-19 проводится генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством.