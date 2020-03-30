Нефтяной обвал. Цены упали до минимумов с 2002 г. Как отреагирует рубль?

Цены на американскую нефть опускались ниже отметки в $20 за баррель. Последний раз так низко котировки опускались в 2002 году.

Стоимость североморской Brent, впрочем, стоит не сильно дороже – около $22. В процентном выражении падение превышало 8%.

Усиление распродаж произошло на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что страна не имеет никаких контактов с Москвой по поводу возможного возрождения сделки ОПЕК+ и, соответственно, сокращения добычи.

Наша страна в свою очередь также отказалась от подобной идеи. Заместитель министра энергетики Павел Сорокин сказал, что нефть по $25 долларов за баррель неприятна, но не является катастрофой для Москвы.

Кроме того, все больше экспертов заявляют, что нефтяные хранилища во всем мире уже практически заполнены до отказа, единственный вариант хранения “черного золота” – нефтяные танкеры.

Однако и эти мощности не безграничны. Напомним, ранее о заполнении хранилищ говорил глава Международного энергетического агентства.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Страны закрывают границы, прекращают работу предприятий, да и вообще по сути останавливают экономическую деятельность. Спрос стремительно падает.

Сообщения об остановке работы тех или иных предприятий появляются буквально каждый день.

Но есть место и для оптимизма. Рано или поздно предпринятые меры властей дадут результат и распространение вируса прекратится. Тогда карантин будет снят и экономика с высокой долей вероятности начнет возвращаться к жизни.

Рынки, как это обычно бывает, начнут отыгрывать все это заранее, к тому же денег в систему было закачано рекордное количество.

На фоне обвального падения цен на нефть стоит сказать и о рубле. Российская валюта сегодня снижается по состоянию на 12:45 по московскому времени в пределах процента, однако ситуация может измениться ближе к концу дня в худшую сторону.

Сейчас объемы торгов невелики и спекулянты не спешат делать свою игру. Основная активность начнется с открытием рынка в США.