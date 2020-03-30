Охотники спасли косулю от стаи бродячих псов

Охотники буквально вырвали из пасти бродячих псов дикую косулю. Собаки окружили животное и готовы были его разорвать. Когда люди пришли ей на помощь, зверь уже получил серьезны повреждения – у самца были обломаны рога и сильно повреждены ноги. Как рассказали специалисты, собаки, которые абсолютно не умеют охотиться, начали грызть и рвать зверя заживо, передает ГТРК "Урал".

Сейчас раненую косулю отправили в одну из ветеринарных клиник Екатеринбурга, где ей предстоит курс реабилитации. Пока животное находится в состоянии шока. Его поместили в индивидуальный вольер. Самец пьет много воды и уже начал есть. Врачи утверждают, что процесс восстановления должен пройти успешно.