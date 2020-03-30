30 марта 202021:21

Охотники спасли косулю от стаи бродячих псов

Охотники буквально вырвали из пасти бродячих псов дикую косулю. Собаки окружили животное и готовы были его разорвать. Когда люди пришли ей на помощь, зверь уже получил серьезны повреждения  – у самца были обломаны рога и сильно повреждены ноги. Как рассказали специалисты, собаки, которые абсолютно не умеют охотиться, начали грызть и рвать зверя заживо, передает ГТРК "Урал".

Сейчас раненую косулю отправили в одну из ветеринарных клиник Екатеринбурга, где ей предстоит курс реабилитации. Пока животное находится в состоянии шока. Его поместили в индивидуальный вольер. Самец пьет много воды и уже начал есть. Врачи утверждают, что процесс восстановления должен пройти успешно.

Текст: ГТРК "Урал"

Сейчас

21:38

В Москву будут прилетать не более 500 человек в сутки

19:03

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

18:35

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

17:47

Автономия российских вузов будет расширена

16:45

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

16:14

Путин: объективная информация - лучший ответ на слухи

16:09

Трамп поговорит с Путиным

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Москва самоизолировалась, регионы подтягиваются: страна в режиме повышенной готовности

Москва самоизолировалась, регионы подтягиваются: страна в режиме повышенной готовности

1 час назад
Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

3 часа назад
С такими людьми надо расставаться: безалаберное поведение на карантине

С такими людьми надо расставаться: безалаберное поведение на карантине

35 минут назад
Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

2 часа назад
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

2 часа назад
Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

2 часа назад
Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

4 часа назад
COVID-19. Все поручения Путина на совещании с полпредами

COVID-19. Все поручения Путина на совещании с полпредами

4 часа назад
Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

3 часа назад
"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

4 часа назад
Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

5 часов назад
Вот вам и шашлыки: они не верили в коронавирус, а теперь ждут анализы

Вот вам и шашлыки: они не верили в коронавирус, а теперь ждут анализы

3 часа назад
Ушел человек, видевший горячий снег Сталинграда

Ушел человек, видевший горячий снег Сталинграда

21 минута назад
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

8 часов назад
"Привет, Андрей!": лучшие выпуски сезона

"Привет, Андрей!": лучшие выпуски сезона

11 часов назад
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

13 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

16 минут назад
В Москве уточнили сроки самоизоляции

В Москве уточнили сроки самоизоляции

22 минуты назад
Штрафы, квадрокоптеры и закрытые синагоги: как Израиль сдерживает коронавирус

Штрафы, квадрокоптеры и закрытые синагоги: как Израиль сдерживает коронавирус

39 минут назад
Украина: туристы штурмовали санитарные кордоны, депутаты принимали закон о банках

Украина: туристы штурмовали санитарные кордоны, депутаты принимали закон о банках

40 минут назад
Футболисты "Барселоны" оставили себе 30 процентов от зарплаты

Футболисты "Барселоны" оставили себе 30 процентов от зарплаты

57 минут назад
Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в суде

Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в суде

1 час назад
Десять пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ в Филатовской больнице

Десять пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ в Филатовской больнице

1 час назад
У пользователей "ВКонтакте" появились "Желания"

У пользователей "ВКонтакте" появились "Желания"

2 часа назад
На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

2 часа назад
В Telegram появилась группировка чатов и каналов

В Telegram появилась группировка чатов и каналов

3 часа назад
Из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

3 часа назад
Автономия российских вузов будет расширена

Автономия российских вузов будет расширена

3 часа назад
Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

4 часа назад
"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут лучшие спектакли Мариинского театра

"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут лучшие спектакли Мариинского театра

4 часа назад
Врач написала трогательное послание своим детям на случай, если умрет от COVID-19

Врач написала трогательное послание своим детям на случай, если умрет от COVID-19

4 часа назад
Нефть оказалась никому не нужна

Нефть оказалась никому не нужна

4 часа назад
Губернатор Подмосковья объяснил фейк с объявлением комендантского часа

Губернатор Подмосковья объяснил фейк с объявлением комендантского часа

4 часа назад
Доктор рассказал о пользе хлора и утюга в борьбе с коронавирусом

Доктор рассказал о пользе хлора и утюга в борьбе с коронавирусом

4 часа назад
"Большие Маленьким" - артисты скрасят самоизоляцию детям

"Большие Маленьким" - артисты скрасят самоизоляцию детям

5 часов назад
COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

5 часов назад
Физраствор, чеснок и спирт: эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

Физраствор, чеснок и спирт: эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

5 часов назад
Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

6 часов назад
Олени устроили пробку на ямальской трассе

Олени устроили пробку на ямальской трассе

6 часов назад
Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции

Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции

6 часов назад
Обнаружено гамма-излучение тёмной материи?

Обнаружено гамма-излучение тёмной материи?

6 часов назад
"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

6 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

7 часов назад
Дептранс констатировал существенное снижение трафика в Москве

Дептранс констатировал существенное снижение трафика в Москве

7 часов назад
Шутка природы: к 1 апреля в Москве выпадет 13 сантиметров снега

Шутка природы: к 1 апреля в Москве выпадет 13 сантиметров снега

7 часов назад
"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции как пробки

"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции как пробки

8 часов назад
Художник отправил героев мультфильмов на карантин

Художник отправил героев мультфильмов на карантин

8 часов назад
Побороть тревогу и стресс: советы психолога людям на карантине

Побороть тревогу и стресс: советы психолога людям на карантине

9 часов назад
Российские разработчики срочно создали новый защитный костюм

Российские разработчики срочно создали новый защитный костюм

9 часов назад
Тереза Дурова: из любой ситуации надо изыскивать что-то положительное

Тереза Дурова: из любой ситуации надо изыскивать что-то положительное

10 часов назад
Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

10 часов назад
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку