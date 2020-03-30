По факту ранения ребенка из пневматики на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после ЧП на Ташкентской улице. Там неизвестный выстрелил в 10-летнего мальчика из пневматического оружия. Все произошло на спортивной площадке, когда дети играли в футбол.

По словам очевидцев, в какой-то момент один из школьников упал на землю. Позже выяснилось, что у ребенка ранение груди. Его госпитализировали. Скорее всего, стреляли из окна пятиэтажки, которая расположена рядом с детской и спортивной площадками. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняет Следственный комитет.