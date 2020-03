Чемпион мира Карлсен: ценно уже то, что претенденты начали игру

Действующий чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен считает, что Международная федерация (ФИДЕ) не совершила ошибку, начав турнир претендентов в Екатеринбурге. Состязания были приостановлены после первого круга из-за угрозы пандемии коронавируса.

"Совершенно очевидно, что сама нынешняя ситуация достаточно хаотична, — цитирует Карлсена официальный Twitter ФИДЕ. – Те, кто призывал отложить турнир с самого начала, могут заявить: "Мы же говорили". Но я считаю, что организаторы попытались сделать все, что могли. Понятно, что теперь играть просто невозможно".

