Генпрокуратура: ущерб от коррупционных преступлений в 2019 году превысил 55 млрд рублей

Ущерб от коррупционных преступлений составил в 2019 г. почти 55,1 млрд руб. (8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в России), сообщает Генпрокуратура (ГП).

Добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд руб. По судам изъято имущество, деньги и ценности на 1,5 млрд руб. Наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд руб., отмечает ГП.

В 2019 г. зарегистрировано 30991 преступление коррупционной направленности. Уголовные дела по коррупционным статьям Уголовного кодекса РФ открыты в отношении 15773 лиц.

Увеличилось количество выявленных фактов получения и дачи взятки, а также посредничества во взяточничестве. В 2019 г. отмечено 13867 фактов, в 2018 г. — 12527, в 2017 г. — 12111 фактов.

При этом случаи мелкого взяточничества происходят все реже: в 2019 г. — 5408 случаев, в 2018 г. — 5437, в 2017 г. — 5841 случай, заключает ГП.