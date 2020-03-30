Спрос на нефть в апреле может сократиться на 20 миллионов баррелей в день

Нефтяной рынок столкнулся с "двойным кризисом" после распада альянса ОПЕК+, что сказывается на росте предложения нефти, а также с замедлением глобальной экономики, из-за чего сократился спрос, заявил нефтяной гуру Дэн Ергин, пишет CNBC.

"Распад ОПЕК+ — это только часть картины, — заявил в понедельник вице-председатель IHS Markit. — Главное — это коронавирус и замедление большей части мировой экономики (мира)".

По данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, число зараженных во всем мире превысило 700 тысяч человек, а почти 34 тысячи человек умерли от COVID-19.

Страны по всему миру ввели запреты на поездки, чтобы побороться с распространением вируса.

"Автомобили не ездят по дорогам, самолеты не летают в воздухе, заводы не работают, люди не ходят на работу, — сказал Ергин. — Мы видим, что в апреле этого года может произойти снижение спроса на нефть на 20 миллионов баррелей в день".

"Это беспрецедентно. Это в шесть раз больше, чем самый большой спад в период финансового кризиса (в 2008 году)", — добавил он.

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2019 году составлял около 99,67 миллиона баррелей в день.

Хотя спрос будет падать, крупные производители, такие как Саудовская Аравия и Россия, объявили, что увеличат предложение в апреле после истечения срока действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

"Это то, на что сейчас смотрят люди... Куда вы собираетесь положить все масло?" — он спросил. Когда запасы нефти закончатся, цены могут упасть еще больше, добавил он.

"Я думаю, что цены, о которых мы говорим, о которых вы говорите сегодня, действительно предвестники. Апрель будет очень трудным месяцем", — сообщил эксперт.

С начала года фьючерсы на нефть упали более чем на 60%. В понедельник во второй половине дня в Азии цена на нефть марки Brent снизилась на 7,9% до $22,96 за баррель, в то время как цена на нефть WTI упалf на 5,35% до $20,36 за баррель.

Ергин также сказал, что любое возможное решение ценовой войны на рынке нефти, скорее всего, будет принято в рамках "Большой двадцатки" (G20), куда входят и другие страны-производители нефти. Он отметил, что хотя у США и Саудовской Аравии хорошие отношения, у Вашингтона и Москвы не так много платформ для общения.

"Вполне возможно, что G20 дает возможность найти решение здесь и помочь стабилизировать отрасль в очень трудный период, пока пандемия продолжается", — резюмировал Ергин.