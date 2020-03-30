Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Друг Льва Лещенко Владимир Винокур сообщил, что состояние певца улучшается, но о выписке из больницы речь пока не идет.

"Еще неизвестно, когда выпишут, сам жду", — сказал Винокур в комментарии РИА Новости.

Лев Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса и попал в реанимацию. Несколько дней назад артиста перевели в обычную палату, сообщил ранее главврач больницы в Коммунарке, где лечится певец.

Лещенко вернулся с гастролей в Канаде и США, после которых уже в Москве побывал на нескольких публичных мероприятиях, в том числе на дне рождения сестры Игоря Крутого, где было много звездных гостей.