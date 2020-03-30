Шутка природы: к 1 апреля в Москве выпадет 13 сантиметров снега

В Европейской России резко похолодало. Во многих регионах начались снегопады. Водителям не рекомендовали выезжать на летней резине.

Холодный атмосферный фронт с осадками и порывистым ветром медленно, но верно приближается к столице. После 18 часов в городе пойдет мокрый снег, а температура понизится до 0 градусов.

Синоптики прогнозируют, что ночью осадки усилятся, а к 1 апреля в столице установится снежный покров. Специалисты не исключают метель. "Вот такую первоапрельскую шутку готовит нам природа", — сообщает портал "Метеоновости".

Накануне снег выпал в Тверской области. Снегопад начался ночью. Снег также выпал в Дмитровском и Клинском районах. Причем местами снегопад создавал проблемы на дорогах, видимость существенно ухудшилась. О том, что накануне было еще по-весеннему тепло, сейчас ничего не напоминает.

Зима вернулась не только в центр России. Засыпает снегом Польшу, Германию, а в Белоруссии моментами снегопады даже переходят в метель.

Резкое похолодание связано с прохождением волнового атмосферного фронта, вслед за которым на Русскую равнину устремился ледяной воздух из Арктики.

Еще вчера температура в Европейской части России била рекорды тепла, а сейчас можно говорить о возвращении погоды в рамки климата. Ведь март в России еще зимний месяц. Но даже с учетом этого — заморозки впечатляющие. В Санкт-Петербурге под утро похолодало до – 4,2, а вообще в Ленинградской области ночью было и до — 12. Ниже минус пяти опускались столбики термометров в Пскове и Новгороде.

К утру снегом засыпало юг республики Коми, Вологодскую, Ярославскую и Костромскую области, многие регионы Северо-Запада России. Снег шел даже в Белоруссии и Польше. К вечеру снежный фронт продвинется на юго-восток, снегопады, помимо столичного региона доберутся также до Кировской области и севера Пермского края

В Тверской области, по данным метеостанций Кашина и Твери, снежный покров достигает 6-7 сантиметров. В ярославском Угличе лежит слой снега в 10 сантиметров. И на северо-западе Костромской области высота снежного покрова — 11 сантиметров.

В Москве температура уже стала отрицательной, и в отдельных районах начались первые снегопады. В течение дня похолодание будет усиливаться, столбики термометров к ночи понизятся до – 3 градусов. На дорогах будет очень скользко — еще одна причина оставаться дома и никуда не перемещаться. А к следующему утру настанет настоящая зима, воздух может остыть до — 5.