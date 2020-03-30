Отец Хабиба: к поединку с Фергюсоном готовы как никогда, но не можем вылететь

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал слова сына, который ранее сообщил, что американцу Тони Фергюсону подбирают нового соперника.

"Что мне еще говорить, если Хабиб уже сказал все? Граница закрыта, мы не можем вылететь, – приводит слова Нурмагомедова-старшего "Спорт-Экспресс". – Мы же в России живем, мы должны соблюдать российские законы. Когда все уляжется, мы дадим большое интервью по этому поводу. Все как по нотам разложим. А сейчас мы фактически не можем вылететь, хотя готовы как никогда. Вот, что меня расстраивает".

Ранее правительство Российской Федерации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приняло решение ограничить движение через государственную границу.

Стоит отметить, что Фергюсон заявил, что запрет на передвижение не помешает ему надрать Нурмагомедову задницу, а также призвал российского бойца не использовать это в качестве оправдания для отказа от боя.

Напомним, изначально поединок должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий. Тогда глава UFC Дэйна Уайт решил перенести поединок в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований.

Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.

На счету россиянина 28 побед в 28 поединках, а у американца 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.