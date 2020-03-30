30 марта 202013:44 Александра Афанасьева

Аномальное тепло в Москве сменилось резким похолоданием

Аномальное тепло в Москве сменилось резким похолоданием

В столице — резкое похолодание: столбик термометра всего на пару градусов превысил нулевую отметку. В городе пасмурно, усилился северный ветер, а в ближайшие часы возможен даже снег. Надолго ли такая погода задержится в столичном регионе?

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный северный ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также дождь, переходящий в мокрый снег, и сильная гололедица.

Еще накануне держалась аномально теплая погода, был побит температурный рекорд — воздух прогрелся почти до 18 градусов. А уже сегодня ночью столбик термометра опустился ниже нуля.

Похолодание связано с атмосферным фронтом. Сейчас температура колеблется чуть выше нулевой отметки. И такие показатели — ниже климатической нормы.

"Циклон, устроивший нам в выходные рекордное тепло, будет причиной и резкого похолодания. Уже сейчас в регион начал поступать очень холодный арктический воздух с акватории Баренцева моря. В результате осадки переходят в снег, и температура резко понижается", — рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, линий электропередачи. На дорогах стоит быть предельно осторожными и соблюдать дистанцию, а парковаться лучше подальше от деревьев. Такая погода сохранится до позднего вечера.

Холодно будет в течение всей недели. Завтра днем — плюс один. В такую пасмурную погоду точно не стоит выходить из дома. Будьте внимательны и осторожны. Незначительно потеплеет только к выходным.

Текст: "Вести-Москва"

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