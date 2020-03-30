Экс-тренер хоккейного клуба "Локомотив" Майкл Пелино переносит коронавирус нормально

Бывший старший тренер ярославской хоккейной команды "Локомотив" Майкл Пелино заразился коронавирусной инфекцией. Об этом ГТРК "Ярославия" рассказали представители пресс-службы клуба. В настоящий момент канадский специалист проходит лечение дома вместе с женой, у которой также подтвердилось наличие COVID-19. Сам Майкл сообщил, что нормально себя чувствует и выразил надежду, что худшее осталось позади.

По версии канадских журналистов, заразиться опасной инфекцией Пелино мог в нью-йоркском аэропорту, где, возвращаясь из России, ему пришлось провести несколько часов.

Напомним, "Локомотив" был распущен 30 марта после поражения в Кубке Гагарина от финской команды "Йокерит". Майкл сразу же улетел в Канаду. Как заявила пресс-атташе "железнодорожников", проверять на наличие коронавируса игроков ярославского клуба не планируют.