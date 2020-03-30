Коронавирус не повлияет на полеты к МКС

Отправка и возвращение космонавтов с Международной космической станции будут идти по графику, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после видеоконференции с членами Госкомиссии. Старт "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля, а прилет "Союз МС-15" ожидается 17 апреля, пишет агентство "Интерфакс".

Также журналисты уточняют, что подготовка новой экспедиции на МКС проходит с соблюдением всех возможных мер безопасности. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с американским астронавтом Крисом Кэссиди практически полностью изолированы от людей. Те немногие сотрудники, которые к ним допущены, находятся под строгим контролем.

Перед стартом на космодром Байконур не пустят ни родственников космонавтов, ни представителей СМИ.

Кроме того, Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты "Роскосмоса", который вернулись из Гвианы, находятся на карантине и работают удаленно. Всего с французского космодрома Куру вывезли около 250 российских специалистов.