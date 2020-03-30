"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции как пробки

"Яндекс" начал вычислять, насколько много людей сидит дома в городах России, и показывать эту информацию на главной странице, а также в картах. Доступны показатели по городам-миллионникам, городам-спутникам Москвы и некоторым столицам в ближнем зарубежье.

Для вычисления индекса сравнивают уровень городской активности в настоящее время с уровнем в будний день в час пик до начала эпидемии коронавируса. Этот уровень принимается за 0, а за 5 — уровень активности глубокой ночью. Данные берутся в анонимизированном виде из приложений поисковика. В "Яндексе" уже вычисляют индекс самоизоляции для всех российских городов с населением более 100 000 человек, а вскоре начнут и для тех, где живет более 50 000 человек.

По данным за март видно, что индекс самоизоляции в среднем по России постепенно растет, однако в будние дни на прошлой неделе все равно оставался в "красной" зоне — в этой ситуации "Яндекс" не рекомендует выходить на улицу. Изучить карту самоизоляции можно здесь.

Так, данные показывают, что самый высокий уровень самоизоляции — 3,9 — зафиксирован в Череповце, а самый низкий — 2,4, то есть уже в "красной" зоне — в подмосковных Котельниках. Правда, в столице Белоруссии, Минске, он еще ниже — там власти пока не вводят серьезных ограничений из-за эпидемии коронавируса.