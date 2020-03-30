Столичный музыкант дал концерт с балкона

В условиях карантина по коронавирусу COVID-19 на смену так называемым квартирникам приходят концерты на балконах. Традицию итальянских певцов уже подхватил музыкант из Москвы — так он, видимо, решил подбодрить и порадовать соседей и прохожих.

Кадрами, снятыми накануне на Нижней Красносельской улице, делились в Интернете десятки москвичей, которые стали случайными зрителями этого концерта. Молодой человек вынес на балкон барабанную установку, электрогитару и мощную колонку, исполнив самые известные хиты.