На дороги Москвы выехал первый беспилотный автомобиль-паркон

Московский автодорожный институт (МАДИ) сейчас тестирует на столичных улицах свой первый полностью беспилотный автомобиль. По одному и тому же маршруту он проезжает до нескольких сотен раз в сутки, и чтобы не наматывать километры вхолостую, ему придумали "подработку".

Теперь беспилотник контролирует соблюдение москвичами правил парковки там, где проезжает. Об этом "Агентству городских новостей "Москва" сообщил заместитель руководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуальным транспортным системам Андрей Воробьев.

"Эксперимент происходит в штатном режиме: ежедневно осуществляется проезд по маршруту до нескольких сотен раз за сутки, то есть сейчас высокоавтоматизированное транспортное средство (ВАТС) выполняет штатную функцию паркона ГКУ "ЦОДД": контроль правил парковки на маршруте следования", - отметил Воробьев.

Маршрут беспилотника пролегает через Потаповский, Сверчков, Армянский и Кривоколенный переулки. Одна из задач тестирования - изучение взаимодействия бортовой электроники с объектами дорожной инфраструктуры, для чего на одном из перекрестков по маршруту аппарата установили интеллектуальную камеру.

Она сообщает машине о возможных проблемах на тех участках движения, которые недоступны электронному "зрению" из-за плотной городской застройки. По словам Воробьева, беспилотник ведет себя прогнозируемо и не создает аварийных ситуаций, а принимать на себя управление человеку приходится только тогда, когда из-за поведения соседей по потоку проезд возможен лишь с нарушениями ПДД.