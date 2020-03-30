Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" скончался в больнице во Владимирской области. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону. Подробности уточняются.

"Изначально он поступил в медучреждение с пневмонией, однако при обследовании, у него был обнаружен коронавирус", — пояснили в ведомстве. Как рассказали представители Департамента здравоохранения, погибшему было 48 лет. Точная причина смерти станет известна после исследования патологоанатома.

Согласно последним данным в регионе было зафиксировано 2 случая заражения COVID-19. Сегодня в России прибавилось еще 302 заболевших. Владимирская область по зараженности коронавирусной инфекцией опередила 12 регионов.