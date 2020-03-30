Сбербанк и ВТБ получат госгарантии на 40 млрд рублей для кредитования МСП

"ВЭБ.РФ" в ближайшее время предоставит Сбербанку и ВТБ гарантии на 40 млрд руб. для кредитования малых и средних предприятий (МСП), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"ВЭБ.РФ" представит гарантии на сумму до 100 млрд руб. по кредитам МСП на выплату сотрудникам заработной платы, отметил Мишустин, сообщает ТАСС. Речь идет от кредитах от Сбербанка, ВТБ и "МСП банка".

В том числе Сбербанк получит от "ВЭБ.РФ" поручительство по займам в размере до 20 млрд руб., ВТБ — также по займам до 20 млрд руб.

Правительство решило расширить доступ МСП к льготному кредитованию, представить предпринимателям беспроцентные займы, в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам. "Такие кредиты они должны получать уже на этой неделе", — заявил Мишустин.