"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Расправились со своими мужьями, не выдержав издевательств. В России несколько тысяч женщин отбывают наказание за убийство своих супругов. Домашнее насилие довело их до отчаяния и сделало преступницами. Чем живут осужденные? О чем жалеют и на что надеются?

Не пропустите новое расследование Эдуарда Петрова "От брака до барака" в эти выходные на телеканале "Россия 24".