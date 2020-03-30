Нарушителями карантинных мер займется прокуратура

Магазинами, нарушившими карантинные меры, займется прокуратура. Об этом на оперативном совещании заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает ГТРК "Новосибирск". Результаты спецрейдов в выходные дни были неутешительными. Несмотря на введенный карантин и запрет на работу, в городе закрылись всего лишь 324 магазина из 3197, и 33 массовых учреждения — из 124.

Как сказал мэр, обращаясь ко всем предпринимателям и работодателям, сегодня наступил первый день нерабочей недели. Следовать рекомендациям президента необходимо всем. Только такие карантинные меры могут помочь приостановить распространение коронавируса и не допустить развития "итальянского" или "испанского" варианта.

Если вы заставляете своих сотрудников ходить на работу, вы нарушаете Указ президента РФ, и, соответственно, право граждан на безопасность труда, прокомментировал ситуацию Травников. Все случаи нарушений будет отслеживать прокуратура и трудовая инспекция. Для приема звонков от граждан в регионе заработала горячая линия. По телефону 8-800-100-0082 можно сообщать о всех случаях нарушений трудовых прав во время нерабочей недели.

Министерство труда и социального развития области будет передавать весь собранный материал в госинспекцию труда и прокуратуру.

Сейчас на территории Новосибирской области официально зафиксировано девять заболевших коронавирусной инфекцией.