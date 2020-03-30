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Коронавирус 20 минут назад

30 марта 202015:03

"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

"Вирусу — бой! Мой руки и пой!" Это девиз нового челленджа, который запущен в Сети и уже набирает обороты. Российские артисты, находясь у себя дома, показывают, как правильно мыть руки и при этом поют или читают стихи.

Самый эпатажный способ, казалось бы, довольно скучной гигиенической процедуры продемонстрировала Светлана Лобода.

Российские артисты, находясь у себя дома, показывают, как правильно мыть руки и при этом поют или читают стихи. Во флешмобе уже приняли участие многие известные персоны, передает телеканал "Россия 24".

Врачи уже не раз говорили о том, что гигиена и, прежде всего, мытье рук – самый надежный способ защитить себя от коронавируса.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса и политики уже запускали флешмоб, публикуя в соцсетях видео, как они моют руки.

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