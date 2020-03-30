На Урале спасли провалившихся в воду рыбаков

Для двух жителей уральского села Тагильцы подлёдная ловля чуть не обернулась трагедией. Во время рыбалки мужчины провалились в воду. От гибели их спасли очевидцы, услышавшие крики о помощи. Они вызвали сотрудников полиции и МЧС, передает ГТРК "Урал".

Спасательная операция продлилась около получаса. Ледяной покров на водоеме оказался настолько тонким, что пришедшие на помощь в любой момент могли сами оказаться в холодной воде. К счастью, все обошлось без жертв. Сейчас любители подледной ловли госпитализированы с переохлаждением.