Кремль: подсчеты экономического ущерба вторичны, главное – здоровье людей

Российские власти подсчитали ущерб, нанесенный режимом изоляции экономике страны. Однако эти расчеты вторичны, главное сейчас – здоровье граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, просчитывали", – ответил песков на вопрос журналистов о подсчете ущерба.

Однако в данный момент, по словам Пескова, главная задача руководства страны – не оценка негативного влияния, а "сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности".

Результаты подсчетов Песков не озвучил. Также он заявил, что не может сейчас озвучить данные по росту безработицы.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 российские власти ввели ряд ограничений. Так, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В Москве и Подмосковье с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции. Столичный мэр заявил, что контроль за соблюдением этих мер будет ужесточаться с каждым днем.