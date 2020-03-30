Балтийский флот получил новые реактивные системы "Смерч"

Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч". Новая боевая техника поступила в подразделения, которые базируются в Калининградской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военные уточняют, что РСЗО "Смерч" – это часть программы перевооружения на современную боевую технику. Артиллеристы Балтфлота уже начали осваивать новые системы на армейских полигонах.

РСЗО "Смерч" способна всего за 38 секунд выпустить 12 реактивных снарядов калибром 300 миллиметров. Вес каждого боеприпаса превышает 800 килограммов. Одним залпом система накрывает до 60 гектаров, а предельная дальность стрельбы достигает 90 километров.