Автосалон в Детройте отменили из-за COVID-19: теперь там - госпиталь

Временем проведения Североамериканского международного автосалона ранее был январь, но в этом году организаторы сместили выставку на июнь. И даже в июне она не состоится: выставочный центр отдали под временный госпиталь для заболевших коронавирусом.

В руководстве организаторов выставки заявили, что вполне ожидали такого расклада, так как федеральные власти уже ведут переговоры с рядом крупных выставочных и конференц-центров именно с прицелом на размещение полевых госпиталей. К помещению, где проводится выставка, военные медики и инженеры тоже уже присматривались.

В этом году автосалон должен был пройти в период с 7 по 20 июня. Как уточняет Detroit News, следующая дата проведения - только июнь 2021 года. Это означает, что два Детройтских автосалона разделит 866 дней, и экономика города останется без тех средств, которые обеспечивает Детройту одна из крупнейших мировых автомобильных выставок.

Уже объявлено, что деньги за все приобретенные билеты будут возвращены. С поддержкой решения об отмене NAIAS в этом году выступили, к примеру, представители концернов Ford и GM, у которых на июньский Детройт были, как оказалось, грандиозные планы.

Проводить выставку вместо января в июне ее организаторы решили вне всякой связи с коронавирусом. Эта мера должна была обеспечить автосалону рост числа посетителей за счет хорошей погоды и отсутствия конкуренции с выставкой электроники CES (она тоже проходит в январе, но в Лас-Вегасе).

Кроме того, смена сезона позволила бы организаторам использовать новые форматы мероприятий - премьеры и демонстрационные поездки на открытом воздухе, дополнительные ретро-выставки и автопробеги, и тому подобное.